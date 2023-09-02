股市估市：內地飲料股龍頭前景看俏

美國第二季核心個人消費開支（PCE）及國內生產總值（GDP）意外下修，ADP私人就業人數低於預期，加息預期降溫。不過，通脹仍高於聯儲局目標，年內仍存在加息風險，債息及美匯下行空間有限。至於中港市場，內地一線城市陸續宣布認房不認貸，存量房貸利率下調，穩定內房市場的政策增加。內地8月官方製造業採購經理指數（PMI）勝預期，惟連續5個月收縮，經濟實況仍弱。

雖然政策措施不少，惟尚不足以扭轉市場預期，以及使中港股市轉勢，恒指短線反彈初步受制19,000點。

展望未來，公司調高全年銷售指引至中到高雙位數。儘管下半年基數較高，銷售增長或會放慢，但整體7至8月銷售趨勢維持穩健，預計公司憑藉其品牌實力及產品組合將可繼續領先同業。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）