宏觀剖析：華多措並舉利好投資氣氛

早前中國證監會宣布調低滬深交易所證券交易經手費三成後，財政部、稅務總局為提振投資者信心，活躍資本市場，自8月28日起將證券交易印花稅實施減半徵收，由0.1%減至0.05%，繼續只向賣方收取。

限大股東減持助穩信心 今次為內地15年來首次調整證券交易印花稅，而上兩次已是2008年時作出調整，於2008年4月時，內地將證券交易印花稅由0.3%降至0.1%，於同年9月，當時A股的交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收，兩次措施均推動當日滬綜指急升。可惜，今次把印花稅調低一半，對A股市場的刺激未如預期大。

除調低證券交易印花稅，中證監亦表示限制大股東減持A股，若上市公司存在破發、破淨的情況，即股價跌穿發行價或每股資產淨值，又或公司最近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤的三成，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持公司股份，相信限制大股東減持有助穩定投資者信心。

另外，中證監將根據近期市場情況，階段性收緊新股發行節奏，以促進投融資兩端的動態平衡。預期此舉可減低資金流入一級市場，或有助增加二級市場的交投。而房地產上市公司再融資亦不受破發、破淨和虧損限制，反映對內房企業再融資提供更大空間，相信可減輕內房資金鏈的壓力。

除此之外，中證監亦批准上交所、深交所及北交所將投資者融資買入證券的融資保證金最低比例由100%降至80%，並將於9月8日收市後生效。預期多項措施齊發將可利好投資氣氛，尤其今次證券交易印花稅下調的幅度較預期大，在交易成本降低的情況下，料中長線可支持資金入市。

港交易成本高 削競爭力 其實，內地的證券交易印花稅稅率相對全球低，且只單邊徵收，而本港目前的股票印花稅稅率為0.13%，並向買賣雙方收取，由於交易成本較高，因此或會於市況低迷下影響投資意欲。

至於其他國家的股票交易印花稅亦不一，英國股票市場只向買方徵收0.5%印花稅，賣方免徵，美國及日本等地區則不用徵收股票印花稅。因此，本港股票市場的交易成本或會削弱競爭力，未來或可進一步作出調整。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）