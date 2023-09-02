商品分析：金價走勢還看美國貨幣政策

黃金經歷了一段波動時期，去年3月俄烏衝突開始時，金價躍升至每安士2,069美元的高位，隨後出現拋售，同年9月跌至接近1,600美元。今年3月，在美國硅谷銀行倒閉後，金價強勁反彈，突破2,000美元關口並創新高，隨後再次小幅下跌。黃金目前面臨着利好與利淡相互交織的複雜環境，後續可能上漲也可能下跌。

今年首幾個月，作為傳統避險資產的黃金，其價格多次短暫突破2,000美元。硅谷銀行倒閉，加上瑞銀（UBS）對瑞信（Credit Suisse）的強制收購，導致求穩心切的投資者湧向黃金。隨後收益率上升、美元走強及各國央行持續的鷹派論調等，導致金價再次下跌。與此同時，持續緊張的地緣政治局勢，以及對美國可能在今年進入衰退的擔憂，共同支撐金價保持在1,900美元以上的水平。

今年初中國解除新冠疫情限制相關的樂觀情緒對黃金產生提振作用。中國是全球最大的黃金市場，可惜內地經濟前景和潛在債務市場危機的擔憂加劇，最終金價只是短暫反彈。

最近美國通脹放緩為金價提供支持，而預期未來利率回落，提高黃金對投資者的吸引力。

美元升值影響消費需求 儘管有這些支撐因素，金價仍面臨逆風。美元雖從去年下半年的高位回落，但以近期的歷史標準來看，美元仍然強勁。美元走強並不利好黃金。由於黃金以美元計價，美元走強會導致在美國以外要用更高價格購買黃金，可能會影響美國以外需求。因此，當美元走強時，金價往往會下跌。

美元的未來前景尚不明朗，這很大程度上取決於美國經濟是否進入衰退、通脹下降的速度及利率的未來走勢。利率通常與黃金價格呈負相關性。由於利率高企，在某些情況下還將上升，債券和固定收益投資是黃金之外一個有吸引力的選擇。但當前加息周期結束可能會對金價產生積極影響。

美國聯儲局於7月恢復加息，主席鮑威爾保留進一步加息的可能性，加息與否將取決於每次會議上評估的經濟數據。聯儲局發布聲明後，市場認為在今年剩餘時間利率保持不變的可能性最大。

聯儲局面臨着艱難的權衡，一方面需要降低通脹，另一方面需要管理高利率對經濟的影響。雖然衰退的威脅似乎正在消退，但接下來可能仍需迅速扭轉貨幣政策以支持經濟增長。該局上一次如此改變政策路線是在2019年5月，當時的舉措標誌着上一輪黃金牛市開啟。面對固定利率收益率下降和美元下跌，投資者轉向黃金。如果由於消費者和企業信心惡化，需要迅速扭轉近期的加息政策以支援經濟，同樣的情況可能會再次出現。

根據世界黃金協會資料，去年是10多年以來黃金消費最強勁的一年。黃金消費量增長18%至4,741噸，這是由於投資者購買量增加10%，以及各國央行為維穩而大量購買黃金所共同推動。

技術領域應用呈現跌勢 但這一趨勢在今年逆轉，第一季黃金需求按年下降13%。各國央行的持續購買和中國消費者在解除新冠疫情限制後的購買量激增，不足以抵銷投資者需求下降和印度需求疲軟的影響，印度的高金價抑制消費者入市意欲。

黃金在技術領域的應用也繼續呈下降趨勢。全球經濟逆風打壓消費者對電子產品的興趣，導致該行業黃金消費量跌至世界黃金協會自2000年開始發布資料以來的第二低。同時，珠寶消費較平穩。

展望未來，黃金的前景喜憂參半。今年上半年金價上漲5.4%。聯儲局利率緊縮周期結束，以及美元下滑，可能為金價提供支撐。經濟下行會推高金價，因為它會影響投資者的風險偏好。不過，如果美國和全球經濟表現出韌性，利率進一步提高，或者美國成功避免衰退，金價就可能下跌。

微型黃金期貨備受關注 由於圍繞黃金市場的不確定性很大，管理價格波動的風險對投資者而言至關重要。因此，更多的市場參與者轉向微型黃金期貨，這種期貨的合約規模更容易被散戶投資者接受。與去年同期相比，第二季微型期貨交易量增長68%。黃金期貨每周期權是另一個愈來愈受歡迎的工具，第二季的交易量增長32%。這些趨勢表明，市場參與者正在關注市場對影響黃金的許多基本面因素（從美元強弱到利率環境）可能做出的突然反應。黃金價格面臨多種可能的情景，這使黃金期貨市場成為今年剩餘時間內一個值得密切關注的市場。

芝商所金屬產品執行總監 Sachin Patel