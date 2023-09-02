簡訊一覽
●數碼通電訊(00315)公布，截至今年6月底止全年度賺2.68億元，按年跌36.46%；每股盈利24.3仙，派末期息17.5仙。期內，流動服務月費計劃每月每戶平均收入（ARPU）為224元，保持穩定；截至今年7月底止5G服務客戶滲透率37%。截至6月底，公司手頭現金淨額11億元。
●南順集團(00411)截至今年6月底止全年度賺8,534.9萬元，按年跌66.82%；每股盈利0.36元，派末期息每股0.2元。
●中海油服(02883)披露海外市場取得重要突破，與挪威兩家國際石油公司簽署多份含固定期限和選擇期最長5年的鑽井平台服務合約，其中固定期限合約金額共約為47億元人民幣。
●十方控股(01831)今年上半年蝕2,859萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕2,704萬元有所擴大；每股虧損0.0269元，不派息。
●石四藥集團(02005)公布，旗下低鈣腹膜透析液（乳酸鹽–G2.5%，2,000ml，含2.5%葡萄糖）已獲得國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價，是內地企業第二家獲批。低鈣腹膜透析液主要用於因非透析治療無效，而需要連續不臥床性腹膜透析治療的慢性腎功能衰竭患者。
●山頂司徒拔道53號傲璇5樓單位連兩個車位，早前由接管人委託測量師行招標出售，市場消息指該物業最終以約4.2億元易手，呎價逾8.14萬元。資料顯示，單位實用面積約5,154方呎，五房連四套房間隔，5月推出時市場估值約6.8億元。據悉，原業主為深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士，2015年以約3.87億元購入。
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