●山頂司徒拔道53號傲璇5樓單位連兩個車位，早前由接管人委託測量師行招標出售，市場消息指該物業最終以約4.2億元易手，呎價逾8.14萬元。資料顯示，單位實用面積約5,154方呎，五房連四套房間隔，5月推出時市場估值約6.8億元。據悉，原業主為深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士，2015年以約3.87億元購入。