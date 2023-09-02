水災累車廠產量 一年少兩成

全球暖化導致暴雨、水災氾濫，對供應鏈的影響實在不容忽視。哈佛大學研究員Juanma Castro-Vincenzi研究了洪水對於汽車產業供應鏈的影響，發現由水災導致的工廠產量下跌屬於「永久損害」。據他的統計，當汽車工廠受嚴重水災衝擊後，一年後的平均產量會下降20%，而10年後的產量更會下跌33%，甚至永遠無法恢復。

他認為，造成這種現象背後的原因難以確定，其中一種猜想是由於水災會破壞基礎設施，加上潛在的災害風險，導致在當地運輸等基建要更高的成本，企業亦不願意在那些地方繼續生產。另一種可能是企業為了吸取教訓，選擇把生產線轉移至水災風險較低的地方。

研究亦發現，由天氣引發的災害導致汽車生產商有足夠誘因在多個地點投資產能，以對沖其潛在的生產中斷風險。而為了應對極端天氣帶來更高的自然災害風險，許多車企建造了更多工廠，但這些工廠規模較小，並且具有較大的閒置產能，從而導致產品價格上漲，最終影響到消費者。

乾旱礙貨船運輸 極端的乾旱同樣會對全球供應鏈造成損害。近期中美洲多國大旱，導致作為世界主要航道之一的巴拿馬運河水位大幅下降，需要限制每日流量，導致大量貨船需要等候，甚至有許多貨船需要臨時改道、在鄰近港口碼頭卸貨才能夠符合新增的通行限制，大大阻礙了供應鏈的順暢。

熱浪對各國GDP的影響