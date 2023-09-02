極端天氣重創GDP 半世紀捲走33萬億

聯合國世界氣象組織（WMO）統計數據顯示，過去半世紀全球發生了近1.2萬宗與極端天氣、氣候及降水有關的事件，累計導致逾200萬人喪命，並釀成4.3萬億美元（約33.54萬億港元）的經濟損失。WMO指出，儘管災害預警系統進步，有助減少人員傷亡，但氣候相關災難造成的經濟損失仍持續攀升。

WMO總結了過去紀錄，強調必須完成更多工作，才能在2027年的目標限期前改善極端天氣事件的警報系統。該組織表示：「經濟損失已然飆升，但在過去半個世紀內，早期預警及協調災害管理的進步，已大幅減少人命死傷。」不過，氣溫上升仍然導致極端天氣發生頻率和強度增加，包括洪災、颶風、氣旋、熱浪和乾旱。

美受害 佔13萬億 1970至2021年間，氣候變遷造成的經濟損失多數發生在美國，總計約1.7萬億美元（約13.26萬億港元）。在全球因極端氣候喪命的人當中，每10人就有9人身處發展中國家。WMO表示，極端氣候對發展中國家的衝擊更為明顯。