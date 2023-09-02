Tesla貴價車劈價 推新Model 3促銷

由於電動車市場競爭激烈，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的銷售策略亦要變陣，除了將相對貴價的車款減價促銷外，並將平價車改款後再推上市，務求促進銷售。

外媒報道，Tesla旗下平價車款Model 3上市以來首次改款。官網顯示，新款Model 3續航里程為606公里，最高時速每小時200公里，在內地的起售價為25.99萬元（人民幣‧下同），較舊Model 3高出12%，而長續航煥新版為29.59萬元起，預計今年第四季度交付。新款Model 3的內裝仍以簡約為主，座椅內建通風座椅，後座也有第二個螢幕，在內地、歐洲、中東和澳洲地區訂購網站均已上線。

Tesla昨宣布Model S及Model X售價調整，Model S以69.89萬元起售，Model X以73.89萬元起售，此前Model S及Model X內地官網起售價分別為80.89萬元及89.89萬元。

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