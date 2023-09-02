美延後現貨ETF審批 比特幣急插

美國證券交易委員會（SEC）宣布，再「延後」對7項比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）提案的審批決議，消息公布後拖累比特幣曾跌破2.6萬美元大關，而下次SEC回覆時間要延至10月中後。

近日，GrayScale與SEC之間針對將旗下比特幣信託基金GBTC轉換為現貨ETF的法律戰迎來勝訴好消息後，比特幣價格一度衝破28,100美元。惟如今SEC似乎擬以「拖」字訣還擊，昨日正式宣布將「延後」對包括貝萊德、Bitwise、VanEck、WisdomTree及富達等7項比特幣現貨ETF提案的批准決議。

此外，中國官方罕有發文評論虛擬貨幣。外媒引述中國人民法院報刊《虛擬貨幣的財物屬性認定及涉案財產處置問題》指，虛擬貨幣具有經濟屬性可歸屬為財物、現行法律政策並未將之定性為非法物品，因此在現行的法律框架下，內地相關主體持有的虛擬貨幣仍屬於合法財產，受法律保護。

美元穩定幣市值半年縮70% 監管風暴一直掣肘着全球虛擬貨幣市場發展。據CoinGecko數據，美元穩定幣BinanceUSD（BUSD）總市值已跌破30億美元，過去半年縮水超過70%。另外，Cryptoslam數據顯示，8月以太坊鏈上非同質化代幣（NFT）銷售額約2.26億美元，創2021年7月以來新低。