瑞幸咖啡財務造假哄動一時

財務造假，是投資者最怕遇上的，提到哄動一時的個案，不得不提曾經貴為內地咖啡業「神話」的瑞幸咖啡跌落神壇的事件。瑞幸接連宣布涉嫌財務造假、被美國納斯達克市場除牌，再進入臨時清盤，更曾遭知名沽空機構渾水批評其財務數據造假。

瑞幸咖啡在2020年陷入大風波，收入涉嫌造假22億元人民幣，令其在美上市股份一日狂插75%。不少顧客擔心瑞幸或已窮途末路，其持有的咖啡券恐淪為「廢紙」，因此一窩蜂「擠兌」咖啡。市場當時亦擔心事件可能引發國際資本市場對中資概念股的信任危機，更可能觸發投資者巨額索償。中證監亦高度關注事件，並強烈譴責瑞幸財務造假。

有商業偵探專把關防騙 企業財務造假是否防不勝防？原來坊間有商業「偵探」專門把關，防止公司財務造假。這類「偵探」會提供上市前盡職審查（Due Diligence）等服務，客戶則多為保薦人、會計師樓等。

部分申請來港上市的公司出現財務造假，如不是有「偵探」嚴密把關，恐透過上市詐騙得巨額資金。據說，曾有打算來港掛牌的公司稱分銷點銷情理想，但經調查發現，有些分銷點其實銷情極差，甚至不存在，該上市申請最終告吹。