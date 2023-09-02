股神分享閱讀心得 可偷師

有指閱讀年報就如「踢足球時如何傳好球」，過程看似簡單，但其實一點也不容易，曾經表示自己大量閱讀公司年報的「股神」巴菲特，其閱讀心得投資者不可不知。

他表示，主要希望透過年報了解高層的理念及企業的最新發展，並指閱讀大量年報有助為旗下投資旗艦巴郡制訂商業策略。他指，如果手上持有某隻股份，會再看看該股同行的年報，從而作出比較，否則不可能了解自己所揀選的公司是好是壞，也不能成為一位精明的股東。

巴菲特認為，投資者去閱讀華爾街的報告不會有多大收穫，之不過，在年報之中卻可以得到很多資訊，並強調個人要投放時間去了解。他又指，在一份年報之中，就算知道要跳過甚麼及要閱讀甚麼，都起碼花上45分鐘甚至一小時，如果一個行業之中有多達8家公司，就要花上8個小時去了解。

多加練習 循序漸進 不過，巴菲特曾表示，他可以在約40分鐘內閱讀一份年報，投資者真的能像他一樣快速閱讀年報嗎？絕對可以，不過需要時間及多加練習，起初閱讀年報時可能理解不多，但如果肯付出努力，會比起步時明白更多。投資者不妨採取一個簡單方式進行練習，起初不宜強迫自己閱讀整份年報，開始之初不妨為自己訂立目標，比如一年內每天抽出時間實行1%，第二年的成績定必大幅提高。