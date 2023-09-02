菲律賓設米價上限

印度早前大減大米出口量，令全球以米飯為主食人士要準備捱貴米。不過，菲律賓當局最新下令設定大米價格上限，以控制大米成本，原因是這一主要穀物的零售成本近來大幅上漲，同時有當地貿易商正在囤積居奇，當局得設法遏止炒風，並控制糧食物價，以免激化通脹。

根據該國一項立即生效的行政命令，普通白米的價格上限將被設定為每公斤41菲律賓披索（約5.68港元），而精磨白米的上限為每公斤45菲律賓披索（約6.24港元）。當局表示，強制性大米價格上限將一直維持有效，直到總統宣布取消為止。在設定這一價格上限之前，該國本地普通白米的售價比這一上限最多高出34%，精磨白米的售價也比上限最多高出24%。

避免物價再度反彈 大米佔菲律賓消費價格指數（CPI）籃子的9%，相關價格快速上漲或會刺激該國7月份已降至16個月低位的通脹重新反彈。該國央行早前預計，在燃料和大米成本上漲的情況下，8月份通脹率將出現7個月來首次升溫。

菲國總統辦公室在一份聲明中表示，已命令警方協助政府確保嚴格執行價格上限，當地海關也將加強對大米倉庫的檢查和突擊檢查，以打擊囤積和非法進口行為。該國農業部門估計，今年下半年該國的大米供應量將達到1,015萬噸，足以滿足目前776萬噸的需求；預計期末存貨為239萬噸，可維持64天。