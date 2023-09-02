澳洲樓價連漲半年 勢未見頂

澳洲樓價連升6個月，並且升勢再度加快。當地地產數據分析機構CoreLogic公布的全國樓價指數（HVI）顯示，8月指數升0.8%，雖然較5月及6月的1.2%和1.1%為低，但比7月的0.7%再度升溫。分析員表示，住宅供應量不足短期內難以解決，樓價向上趨勢難止。

本期HVI由昆士蘭省首府布里斯班以1.5%領漲，該城市樓價由1月低位已累漲6.2%。至於香港人熱門移民地悉尼8月樓價升1%，首8個月累升8.8%，為今年以來樓價漲得最多的城市。

另一移民熱點墨爾本樓價走勢則較溫和，8月升0.5%，今年以來累積上升3.2%，在8大主要城市中排第5。

CoreLogic續指，更多家庭將面臨按揭貸款壓力，而且利率在2024年之前都不太可能下降。惟幸澳洲通脹正在回落，可緩減民眾生活成本壓力，並且利率有機會回落，都增加一般人入市的意欲。未來樓價升勢緩或急，需視乎供應量有否回升。

加拿大恐面臨最大樓泡 另方面，港人另一移民熱門國家加拿大，或將迎來「有史以來最大的房地產泡沫」，位於魁北克省的研究公司MRB Partners，其全球策略合夥人科爾馬（Phillip Colmar）表示，加國過去數十年的低利率吸引了很多人入市買樓，導致支撐整個系統的槓桿過高。惟與香港可以一次借30年按揭不同，當地按揭貸款必須5年更新一次，以最新的基準利率去釐定按息。故他坦言：「這成了當地人按揭負擔可能變成天文數字的原因之一。」

他續稱，目前需要關注利率走勢和就業水平，如果失業率上升和按息飆升互相結合，加拿大或出現類似於2008年美國次按危機的情況。屆時加國要「走入一個非常深度的去槓桿化周期，經濟明顯的衰退，貨幣也會承受壓力。」