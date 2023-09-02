Lululemon績佳 上財季多賺17%

新冠疫情雖然已經消退，但內地民眾對健康的重視有增無減，運動風氣日盛。受中國業務的強勁表現所提振，以銷售瑜伽服為主的加拿大運動裝品牌Lululemon上季業績繼續錄得增長，收入按年升18.24%至22.09億美元，按固定匯率計增幅更達20%；淨利潤按年增長17.98%至3.41億美元。

中國業務收入飆六成 於7月30日止一季，Lululemon的中國業務收入按年大增61.31%，達到2.77億美元，增速遠高於美國、加拿大及其他地區。中國業務目前仍只佔整體收入的12.56%，公司行政總裁Calvin McDonald表示，本年度計劃在國際地區開設35間門店，大部分將位於中國。目前該公司在中國擁有107間門店。

業績數據亦反映公司業務未受中國整體經濟增長放緩、零售消費低迷的影響。Lululemon更上調全年業績指引，預計收入介乎95.1億至95.7億美元，每股盈利12.02至12.17美元。

整體而言，該公司的可比銷售（實體店舖及線上）按年增長11%，以固定匯率計增長13%；單計實體店的同店銷售增長7%、直接面向消費者（線上）銷售增長15%。公司財務總監Meghan Frank表示，上季業績依然強勁，收入和盈利都超出預期。持續的增長勢頭反映業務組合的增長動力、差異化的業務模式和創新的產品種類。