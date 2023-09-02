穆迪警告通脹難纏 環球經濟添壓

國際信貸評級機構穆迪旗下負責全球主權及次主權風險研究的董事總經理迪倫（Marie Diron）警告，通脹比預期更難纏，利率高企，加上中國經濟增長失速及金融系統承壓，環球經濟增長勢將減速。

她接受外媒訪問時指出，主要央行為了遏止通脹起勢加息，銀行雖然賺多了利息，但同時貸款需求受到影響，而且吸引存款的努力會加重付息支出，直言「這可能是尚未浮現的壓力，可能今年稍後或明年就會造成衝擊。」一旦全球經濟放緩，亞洲的新興經濟體或將面臨融資條件惡化。

迪倫又關注中國經濟危機禍延全球，直言不期望中國經濟能夠迅速翻身。其觀點似乎與ABB行政總裁羅森格倫（Bjorn Rosengren）不謀而合。這家瑞士跨國工業機械人生產商的高層表示，中國經濟的發展不如年初所想，業務備受內地房地產業衝擊，如上季訂單在可比口徑下按年倒退9%，直言現在「相當悲觀」，即使中國的電動車產業在全球崛起帶來一些紓緩。

看好印度印尼脫穎而出 另外，迪倫認為，印度和印尼能夠在當前困頓的全球經濟中脫穎而出，支撐全球經濟增長，提到後者坐擁豐富的天然資源，下游產業大有可能。她的意思是，印尼蘊藏大量車用電池所需的鈷和鎳，以及鋁土礦，可以就地興建處理相關金屬設施，攫取更多價值。

提起印度，常說這個國家一方面加入中國和俄羅斯主導的上海合作組織，一方面迎合美國的印太戰略，實行「食兩家茶禮」，過程中把中國的工業產能吸走。不過，印度石油部長普里（Hardeep Puri）表示，印度對俄羅斯廉價原油的依賴將急速消減，因為從波斯灣國家進口原油的成本效益也吸引得多。