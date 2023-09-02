博通：雲計算服務商需求健康

產品遍布iPhone等眾多電子產品的美國晶片公司博通（Broadcom）本財政季度業績指引令人失望，反映消費電子市道依然疲弱。不過，博通行政總裁陳福陽給投資者「畫餅」，謂雲計算服務商對公司新一代技術的需求「健康」。

本財季收入指引遜色 陳福陽之前豪言，人工智能（AI）相關收入會急速攀升，並且會「很快」佔到公司收入25%。不過，就10月底止本財季而言，預計收入約92.7億美元，即按年僅增3.8%，經調整EBITDA率（除息、稅、折舊及攤銷前盈利對收入）約為65%，按年還高了一個百分點，可惜就是收入不如市場預期，增幅亦遠遜去年同季，足見市場未穩。

該公司又指，其無線網絡分部本財季營業額會較之前3個財季好轉，但按年計仍倒退，主要受「北美大客戶」影響，而它是蘋果公司（Apple Inc.）的「代號」。

7月底止上財季方面，公司收入按年增長4.86%至88.76億美元，比指引的88.5億美元略高，半導體解決方案分部及軟件分部之營業額為69.41億美元及19.35億美元，按年增長4.78%及5.16%；經調整EBITDA率對辦，為65.35%；經調整純利為45.96億美元（約358.48億港元），按年增長8.37%。

陳指出，這份成績表的背後，乃大型數據中心客戶擴張且結合AI技術，推動對新一代網絡技術之需求，而本財季的指引是按年增長，反映公司在生成式AI網絡技術之優勢不減。他不諱言，若沒有AI，其他晶片上季收入原地踏步，面對大企業和電訊商少買了設備，正是AI令半導體行業得以「軟着陸」。上季公司庫存周轉天數接近74天，對上一季及去年同季約為78天，仍顯著高於2021年同季的56天。