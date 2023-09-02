中美科技戰 華小勝一仗

荷蘭傳准ASML續向內地客出貨 涉晶片生產設備 中美科技戰於近日似乎由中方小勝一仗。事緣美國拉攏盟友荷蘭對中國禁運先進的晶片生產設備於9月1日生效，惟荷蘭光刻機巨頭ASML據報已經獲得荷蘭政府許可，至今年底前可繼續向內地客戶出貨，包括型號為「TWINSCAN NXT：2000i」晶片生產設備，以及獲發後續推出的浸潤式DUV（深紫外光）光刻系統出口許可證。

ASML表示，在新的出口管制條例下，今年底前ASML仍能履行與客戶簽訂的合約，發運這些光刻設備；並一如之前該企所強調，預計出口管制條例不會對今年財務展望或長期展望實際產生影響。該企進一步指出，其客戶已知悉出口管制條例所帶來的限制，即自明年1月1日起，ASML將基本不會獲得向中國客戶發運這些設備的出口許可證。

荷蘭政府是在6月推出許可證制度，對內地輸出高科技設備的禁令也於9月1日生效。這是回應今年1月美日荷3國所達成半導體設備管制協議，其中美國和日本已先於荷蘭宣布對華的半導體相關管制措施或法令。

日電子零部件出貨跌7% DUV光刻機是ASML的二線產品，至於其最先進的「極紫外光」或EUV光刻機則從未出售給內地客戶。

事實上，出口管制是一枚兩面刃，進口國得不到所需貨品的同時，出口國也失去賺取外匯的機會。尤其在目前全球經濟不佳的時間，所造成的傷害只會更大。日本電子訊息技術產業協會（JEITA）的數據顯示，6月日本企業的電子零部件出貨額按年減少7%至3,559億日圓，為連續8個月下跌。

雖然美國已取代中國成為日本最大的貿易夥伴，但內地仍是日本最大的電子零部件買家。上月日本對華出貨額為1,199億日圓，減少17%，也連續8個月低於上年。

分析員相信，美國蘋果公司（Apple Inc.）預定於9月發布新款iPhone，有望推高全球對電子產品的需求，可望帶動日本的電子零部件出口。惟內地經濟和汽車生產的市場後向也將影響着今後相關的出貨量。

南韓晶片出口挫兩成 全球經濟不佳，也反映在另一晶片強國南韓的貿易上，其8月份出口按年下跌8.4%，為連續11個月下跌，是2020年1月以來最長跌勢，主要原因是對半導體和石油產品的需求疲軟。其中，8月份晶片出口下降了21%。

從出口目的地看，南韓8月對華出口大幅下降20%，對美國和歐盟出口分別小幅增長2%和3%。隨着出口下降速度放緩，以及能源進口大幅下降，8月實現貿易順差8.7億美元，為連續第3個月出現順差，市場原先預估為逆差5.6億美元。

三星或拒絕越南設廠 出口表現回勇，但南韓經濟仍未走出困局。消息指，越南政府要求南韓的電子業巨頭三星在當地建設一家晶圓廠，但遭該集團拒絕。三星和南韓的其他企業在越南擁有大量生產廠房和設施，惟三星的智能手機業務不振，以及南韓企業投資銳減，使嚴重依賴韓企的越南經濟蒙上陰影。南韓國際貿易協會（KITA）的數據顯示，今年前5個月南韓對越南的外國直接投資（FDI）按年大跌67.6%，至6.7億美元。

智能手機銷量下跌，三星惟有另覓出路。據韓媒報道，在通過最終質量測試後，三星於8月底與美國晶片巨企英偉達（Nvidia）簽署協議，將向Nvidia供應新一代HBM3記憶體。此前，英偉達僅從SK海力士採購這種晶片。