嘉湖8號波前僅呎售7692元 輸百萬

樓市低迷，二手買家趕在超強颱風襲港下「執平貨」。天水圍嘉湖山莊有三房戶在昨日8號風球懸掛前的深夜沽出，呎價約7,692元料重返近5年前低位，單位2018年購入，現帳蝕百萬元。樓價跌勢未止，地產代理行二手樓價指數連跌3周共約1.83%，再創逾半年新低。

屯廣成交價失守4球 利嘉閣黃肇雯表示，上述為嘉湖山莊麗湖居8座低層C室，實用面積約546方呎，原先開價470萬元，放盤約一星期，兩度累減至430萬元，周四晚上有買家睇樓，原業主即場再減10萬元，於周五凌晨約一時以420萬元沽出，貼近兩房價位，屋苑呎價罕見跌穿8,000元。原業主2018年以518萬元購入，單位帳面貶值約19%，連使費料損手逾100萬元。

屯門市廣場更錄低於「4球」成交。市場消息透露，屋苑1座中層G室，實用面積約335方呎，兩房間隔，於周四期間僅以388萬元成交，呎價約11,582元。資料顯示，若撇除另類單位成交個案，是次做價料屬項目2017年後低位。

各區蝕讓情況惡化。美聯石家誠稱，荃灣海之戀5A座高層四戶，實用面積約1,163方呎，原業主移民急售，劈價250萬元，同區租客以2,250萬元購入，呎價約19,347元，約5年帳蝕約405萬元。

該行周南輝表示，大埔美豐花園A座中層兩房戶，以4年半前的買入價400萬元放盤，終售383萬元，帳面貶值約4.3%。世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城1座北翼低層C室，降價至1,438萬元成交，3年多帳面虧蝕92萬元。

中原報告指，今年首8個月二手市場共錄逾900宗蝕讓，已佔去年全年同類成交的近九成，而8月再錄逾110宗，佔約30宗屬鐵路沿線物業。

而昨日8號風球高懸期間，二手樓市交投幾近停頓。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，旗下分行都暫停營業，但代理仍會在家工作，與客戶保持聯絡，預期近兩日的營業額會有影響，但希望本月中可以追回。

樓價指數跌3周 半年低 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，集團的分行風暴期間都沒有營業，但預期只屬短暫影響，購買力隨後會再入市。利嘉閣指50個指標屋苑周末期間只錄740組預約睇樓，按周減約15.4%。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報162.4點，按周跌約0.2%，連跌3周，創28周新低，並重返今年2月水平，今年升幅收窄至約3.59%。4區樓價指數三跌一升，港島按周跌約2.4%最顯著，同期新界東及新界西分別下挫約0.61%及約0.27%。