橋水：美經濟仍穩 估聯儲減息速度慢

雖然市場一致認定美國加息周期已至尾聲，但對沖基金公司橋水聯席投資總監坦布爾（Karen Karniol-Tambour）表示，聯儲局減息的速度可能比許多市場人士預期還要慢。她指出，急忙減息通常是以經濟迅速崩潰為前提，「這與我們如今的處境相差甚遠」。

她還表示，在通脹比應有水平更高的情況下，大幅減息並非好消息。就目前來看，無論是繼續加息還是掉頭減息，「這兩種選擇的門檻都相當高」。

Arm傳下周開始上市路演 企業消息方面，由日本財團軟銀擁有的英國晶片設計架構專利公司Arm，據報將於下周開始上市路演，有望成為今年來全球規模最大的首次公開招股（IPO）。消息人士指出，Arm計劃將在下周擬定招股價範圍，並在9月13日定價，9月14日正式於美國納斯達克交易所掛牌，不過有關時間表或會有改動。根據早前消息，Arm的集資規模可能會達到80億至100億美元。

Dell調高全年收入展望 個人電腦生產商戴爾（Dell）公布截至8月4日止季度業績，期內收入按年跌13.21%至229.34億美元，淨利潤亦減少10.07%至4.55億美元。不過，撇除若干非經營項目後，上季經調整純利不跌反升，按年增長1.34%至12.83億美元，管理層亦對接下來的行業前景感到樂觀，並上調全年收入展望。

戴爾營運總監Jeff Clarke表示︰「進入下半年，整體環境的一些迹象令我們感到鼓舞。需求環境的改善速度比我們預期的還快，尤其是6月和7月。」該公司將整個財政年度收入跌幅預測中位數，從15%調整為12%，並預期接下來兩個季度都會錄得按季增長。