京深滬傳取消非核心區房屋限購令

內地各主要城市首套房貸利率下限情況

內地政府日前破天荒宣布降低存量首套房貸利率等多項救市措施後，昨日再傳出當局計劃推出更多支持樓市措施，包括取消北京、深圳及上海在內等大城市的非核心區域限購令。

外媒報道，住建部、人民銀行和國家金融監督管理總局等監管機構，在過去數月研究新的支持樓市措施，這些措施將在未來幾周內推出。除了取消大城市非核心區域限購令，據報當局還尋求逐步取消新樓限價政策，讓房地產開發商以市場化定價。

內地降低存量首套房貸利率的措施公布後，各城市昨日陸續交代過去幾年當地房貸利率下限執行情況。雖然措施意在減輕民眾供樓負擔，但是當局表明調整後的利率，即貸款市場報價利率（LPR）上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市的房貸利率下限。

比如廈門市今年初把有關下限降至LPR減50點子，比起全國水平還要低，但早於2019年10月時廈門首套房貸利率下限則為LPR加30點子。更甚者，按揭貸款利率最終降多少，亦要視乎市民與銀行的談判，實際執行情況仍有待觀察。