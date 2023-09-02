京深滬傳取消非核心區房屋限購令
內地政府日前破天荒宣布降低存量首套房貸利率等多項救市措施後，昨日再傳出當局計劃推出更多支持樓市措施，包括取消北京、深圳及上海在內等大城市的非核心區域限購令。
外媒報道，住建部、人民銀行和國家金融監督管理總局等監管機構，在過去數月研究新的支持樓市措施，這些措施將在未來幾周內推出。除了取消大城市非核心區域限購令，據報當局還尋求逐步取消新樓限價政策，讓房地產開發商以市場化定價。
內地降低存量首套房貸利率的措施公布後，各城市昨日陸續交代過去幾年當地房貸利率下限執行情況。雖然措施意在減輕民眾供樓負擔，但是當局表明調整後的利率，即貸款市場報價利率（LPR）上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市的房貸利率下限。
比如廈門市今年初把有關下限降至LPR減50點子，比起全國水平還要低，但早於2019年10月時廈門首套房貸利率下限則為LPR加30點子。更甚者，按揭貸款利率最終降多少，亦要視乎市民與銀行的談判，實際執行情況仍有待觀察。
大型房企資不抵債恐增
此外，根據外媒整理的數據，截至6月底，銷售排名前10位的地產商，加上中國恒大(03333)的總負債為10.34萬億元（人民幣‧下同），總資產為12.33萬億元，而正在開發的物業佔其資產約一半，警告若果樓價下跌，繼而推跌這些資產估值約32%，恐拖累房企陷入資不抵債。
至於被評級機構穆迪進一步下調評級的碧桂園(02007)，再度把境內私募債「16碧園05」展期方案的投票截止時間，延遲至香港時間昨日晚上10時。公司解釋為了給各債券持有人匯報、討論、決策以及投票材料用印預留充足時間，不過該債於周六到期，並須於下周一兌付，這意味這筆債已不能再拖。
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