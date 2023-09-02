A股交投縮一成 仍周漲逾2%

港股昨日因颱風襲港而全日休市。至於內地因重磅救市政策出爐，且人民幣匯價呈強，滬深股市昨日齊齊高收。滬綜指昨日高開高走，曾升最多0.77%，高見3,143點，收報3,133點，升0.43%，全周「埋單」累升2.26%，終止連跌3周的頹勢。深成指昨曾升最多0.91%，高見10,513點，收報10,463點，升0.44%，全周計累升3.3%。雖然創業板指昨日跌0.11%，收報2,100點，但全周累計仍進帳2.93%。

上月外資掟貨900億破頂 滬、深股市昨日成交只有7,453億元（人民幣‧下同），按日縮約一成。至於滬深股通受超強颱風蘇拉影響，在昨日港股休市下暫停交易，港股亦休市。值得留意的是，內地股市上個月慘遭外資淨沽貨近900億元，創歷史新高。

A股板塊方面，乳業、零售等消費板塊強勢，西部牧業、三江購物等多隻股份漲停；煤炭、鋼鐵、有色金屬等周期股走強，雲煤能源、陝西黑貓、河鋼資源升停板；保險、銀行等金融股上揚，中國太保、寧波銀行齊漲逾5%。

國元證券表示，政策利好會對市場預期和情緒有提振效果，但仍需更多利好出台，及經濟進一步修復，才有望帶動股市向上。平安證券表示，市場低迷之下，中央等部門頻頻發聲釋放利好信號，短期房地產板塊的政策博弈機會仍在，中長期持續看好積極拿地改善資產質量、融資及銷售佔優的強信用房企。