人行出手托 人幣急反撲

減外匯存準率料釋千二億 升至每百港元兌92 美國本輪加息周期是否在9月步入尾聲仍屬未知數之際，為刺激經濟景氣，中國人民銀行昨日出手加大力度引導外匯市場信心和預期，宣布自9月15日起下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，即由現行的6%下調至4%，時隔一年再增加內地銀行間的美元流動性，刺激早段離岸人民幣兌每美元匯率一度升穿7.24關，即每百港元兌92.82。分析指，當局明顯企圖緩解人民幣貶值壓力，有望釋放至少約165億美元（約1,287億港元）流動性。

人行數據顯示，截至7月底，金融機構外幣存款規模8,218億美元，假設8月以來人民幣貶值壓力進一步增加外幣存款總額後，今次下調外匯存準金率兩個百分點將釋放多達184億美元。該行指，今次目的為提升金融機構外匯資金運用能力，但減緩人民幣的跌勢效果更顯著。

9月開局由官方開出的中間價報7.1788，上調23點子，但隨着人行救市「維穩」招數一出，在岸及離岸人民幣迅速提振，離岸人民幣兌每美元短線急漲逾350點子，甚至曾見3周高位。

內銀再降人幣存款利率 不過，有匯市交易員指出，這只是人行向市場發出更多信號，表明如果有需要，中國會加大力度應對人民幣快速貶值，惟舉措不太可能扭轉人民幣下跌趨勢，關鍵仍視乎美元強勢是否因聯儲局下一步政策而進入轉捩點。整個8月人民幣中間價兌每美元貶值0.7%；人民幣兌每美元即期匯率更累計貶2%。

值得留意的是，9月1日內銀亦如市場預期集體下調人民幣存款利率，包括國有6大內銀均已在官網更新人民幣存款參考利率表，將中、長期定期存款掛牌利率進行調整，減幅0.1至0.25厘，本輪存息減幅更大於6月，意味本輪降息或短期對本幣匯率形成一定約束。考慮及此，當局選擇透過充裕的匯率干預空間，啟用外匯存款準備金率等穩匯政策工具箱。

財新製造業PMI復擴張 從人行放寬貨幣政策、降息等行徑，可觀察推動經濟企穩意圖始為重任。今次下調外匯存款準備金率除了傳遞穩匯市的預期，亦向實體經濟釋放資金量，有意扭轉市場對內地經濟增長的悲觀預期。

昨出爐的中國財新製造業採購經理指數（PMI）反映中小企及民企製造業情況，8月報51，見半年高位，重上盛衰分界線50的擴張區間。惟製造業生產經營預期指數卻錄得去年10月以來新低，可見受訪者對未來一年內、外需前景表示擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月內地製造業景氣度改善，但內需不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。當前內外部經濟環境形勢日趨複雜，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

著名經濟學家、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵亦指，內地經濟的恢復還沒有達到預期，應直視問題分清「急症」及「緩症」，實現標本兼治。

中國財新製造業採購經理指數升至半年高位。 離岸人民幣近日表現 內地財新製造業PMI回升