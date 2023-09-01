強美元迎選舉年 美幣策暫難變天

明年美國將進行選舉年，民主黨及保守黨必然又來一次激烈的競爭。此前，現任執政的民主黨拜登政府，既要確保經濟不能陷入衰退的同時，也得保持美元相對強勢，以維持美元資產吸引力及美國的舉債能力，確保各項產業政策順利推行，也好展示更多政績來爭取連任。故有理由相信，即使美國的通脹已受控，聯儲局會繼續以各種理由維持偏緊的貨幣政策，且不會改變2%的通脹目標，意味高息的投資環境將會持續一段時間。

去年美國通脹瀕臨失控，迫使聯儲局激進加息力挽狂瀾，一度出現美元一匯獨強的場面，令一眾非美元貨幣風聲鶴唳。到了今年，原以為美國通脹漸趨受控，美國加息將迎來本輪周期頂峰，美元匯價會回軟，詎料這預期並未有出現。在美國國會解決債務上限問題過後，美元恢復相對強勢，恢復發行的美國債券也不愁出路。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，7月美元相關交易佔比升至46%的新高水平，美元維持世界儲備貨幣地位。

事實上，8月初國際信用評級公司惠譽下調美國主權信用評級，隨即迎來白宮強烈批評作回應，皆因這關係到美國舉債的能力，這對於長年舉債度日的美國政府而言，誠然是頭等大事。美元保持高度的流動性，是維持美元資產穩定和世界儲備貨幣地位的關鍵因素。

市場上，不少說法都指美股估值已超高，將迎來大調整，但這說法講了逾年，美股估值繼續居高不下，一則美國的經濟數據表現仍然可以，二則美國高息環境持續，美元仍然是世界資金的首選避險貨幣，眼見中國經濟增長第三季陷入失速的境地，令具避險功能的美元相對強勢更顯穩固。

最近中美兩國高官似乎多了互動，此舉可視為彰顯拜登的對華策略主張，就是有競爭的同時，亦有合作，即所謂的「競合關係」，這才符合美國的最大利益。雖然美國限制向華出售高端半導體設備，也限制美國資金投資中國敏感行業，但美國需要中國價廉物美的商品供應和可觀的服務需求，這種予取予求的態度，背後就是美元霸權所使然。

畢竟中國手上仍持有大量美債，中美脫鈎不切實際，而人民幣國際化雖有進展，但也不可能在短時間能動搖美元的領導地位。中美坐低傾，在雙方能接受的範圍內繼續保持經貿互動，既無損兩國利益，也能協助拜登政府避免美國經濟衰退。雖然美元偏強，或多或少會損及美企的海外業務利益，但美元資產價格及美國舉債能力穩定比之更加重要。

美元走向非但影響着美國的內部形勢，也對全球的資金流格局造成重大影響。今年已過近3季，日本的寬鬆貨幣政策至今未有改變迹象，變相對一眾亞洲貨幣形成一股如「金鐘罩」的貶值力量，不少亞洲經濟體都難再承受加息壓力，反而要謀減息來刺激經濟，貨幣貶壓可以想像。在維持高收益特點和市場上避險需求不退的兩大因素支持下，暫時而言，美元尚未逢敵手！