專家樓評：入手銀主盤 注意3事項

近期銀主盤在市場湧現，有報道指8月份銀主盤存量由去年同期的159個，大增逾三成至217個創近年新高。銀主盤囤積，銀行亦要加快沽貨步伐，今個月將舉行的拍賣會所放售的逾40個銀主盤，類型多元化，個別開價比意向價更低約三成，相信將會吸引到不少買家或投資者尋寶一覓心頭好。如有意入市銀主盤，有3個事項需要多加注意。

首先，大眾普遍對銀主盤的了解為叫價低於市價，以平價買樓似乎吸引，而銀主盤是否一定為「筍盤」？事實上，銀主盤是透過拍賣或入票的方式出售並進行即場競投，最終以價高者得。一般銀主盤單位的叫價會略低於市價，但最終購入價仍會視乎拍賣時的成交價作實。

宜先找銀行初步估價 現時樓價一直下行，若最終「高追」購入銀主盤，或會遇上估價不足的問題，並有機會影響最終可批出的貸款額。因此，建議在可行情況下，可事前先尋找銀行作初步估價，以及留意樓市行情，評估自己經濟狀況而定價。

另外，銀主盤成交期普遍只有一個月，一般較難於短時間內申請到按揭保險，建議準買家要預留充足的首期預算。香港金融管理局早前放寬按揭成數後，1,000萬元以上至3,000萬元的物業的按揭上限，由放寬前最多五成增到六至七成，門檻大幅降低。

最後，銀主盤是由於原業主沒法償還貸款，物業被貸款方沒收再重新拍賣作還款，如曾涉及拖欠管理費、水電煤等費用，準買家有機會承擔責任。建議準買家先進行查冊了解物業及原業主的狀況，同時亦要查看物業是否存在僭建物及業權糾紛等爭議，如銀主盤是連租約出售，按揭成數上限須下降至五成。

每個銀主盤的背景不一，有意入市前應詳細了解當中的條款及為自己釐定買入價準則，同時要預留充足資金作預算。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明