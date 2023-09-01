行業分析：減肥藥開闢醫健業大商機

人口老化、肥胖問題已成為全球必須正視的健康議題，因肥胖而引發的相關疾病更不容忽視。世界貿易組織（WTO）預計至2030年，全球肥胖人口將增至12億，對各大藥廠而言，這市場擁有龐大的商機，投資者亦可考慮布局於製藥、醫療儀器、生物科技及醫療服務等產業。

根據WTO的數據，全球高達6.5億人口正面臨肥胖問題，其中美國佔兩成。目前全球最新的減肥藥物是由兩大胰島素藥物大廠禮來與諾和諾德推出，美國糖尿病患者佔人口比重超過14%，其中有肥胖症問題的患者高達42%。據了解，原本用來治療糖尿病的類升糖素胜肽-1，意外發現具有減肥效果，這對拓展減肥市場起正面作用。

料2030年銷售3120億 禮來藥廠的治療糖尿病藥品Mounjaro具減肥效果，該藥品在今年第二季營收達到9.8億美元，較市場預期多逾兩成；目前Mounjaro治療肥胖症的臨床實驗結果，顯示效果優於諾和諾德的減重藥物Wegovy，相信禮來Mounjaro未來銷售額可看高一線。

全球與肥胖症相關藥物的銷售均明顯上升，去年全球主要肥胖症藥品營收約25億美元（約195億港元），今年可望呈現倍數增長至61億美元（約475.8億港元），估計到2030年，全球肥胖症藥品營收有機會達到400億美元（約3,120億港元）以上水平。

儘管市場對於今年企業盈利能力可能下滑的擔憂未減，反觀醫療產業在不確定的經濟環境中，卻能表現出「追升抗跌」的強勁守護力。去年美國就有關肥胖症藥品營業收入便開始呈現大幅增長，過往連續幾個月，很多基金經理已增持醫療產業的配置。

醫療保健產業股份於今年上半年表現相對落後，由於較少受經濟周期影響，並具有剛性需求的特性，有關企業的股價及估值有望於下半年回升，建議可平均布局製藥、醫療儀器、生物科技及醫療服務等板塊。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊