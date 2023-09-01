港豪宅租金跌1.3%最差

通關後香港豪宅租賃市場走勢仍然落後，租金走勢全球最差。代理行報告顯示，截至今年6月，全球10個主要國家及城市當中，唯獨香港的該類物業租金按年出現跌幅，較去年同期下挫約1.3%，而新加坡表現最理想，租金升幅高逾20%。

據萊坊報告，上述全球主要地方的平均豪宅租金按年增長約7.5%，更凸顯香港的弱勢，不過，今年截至3月，本港該類物業租金按年下跌達3.6%，反映最新跌勢已收窄。相對地，新加坡走勢最強，豪宅租金按年大增約24.5%，其次是英國倫敦及澳洲悉尼，錄約14.4%及13.1%漲幅。

若按季統計，香港豪宅租金則微升約0.1%。該行王兆麒表示，今年初全面通關令更多外籍人士返港，加上高才通計劃增加租賃需求，預計今年豪宅租金可升約5%。

內地生每呎$42.8租名城 事實上，通關後加上租賃旺季，內地學生湧港搶租單位，市場屢錄高價租賃。中原劉國龍稱，大圍名城2座北翼低層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，獲3名內地女生繳付一年租金，以月租3.6萬元承接，呎租約42.8元，創同類型單位租金新高，較對上一份租約高約16%。