舖市消息：筲箕灣舖6載貶兩成半

中港通關後，本港舖位市場普遍被看好，惟近月氣氛明顯轉靜，更罕有錄得大幅蝕讓個案。有港島地舖以逾650萬元易手，原業主買入逾6年，虧損超過200萬元，蝕幅約兩成半。

上述舖位為筲箕灣工廠街30號莊士軒地下4號舖，面向大德街，建築面積約300方呎，曾叫價約1,600萬元，最新以約652.4萬元登記易手，呎價約21,747元。據悉，該舖租客為街市商戶，月租約2.2萬元，租金回報率約4厘。該舖原業主於2017年以約875萬元買入該舖。

大圍兩舖3千萬易手 此外，大圍積存街78號及80號地下兩個舖位，建築面積合共約2,000方呎，各以約1,500萬元登記易手。物業現有租金收入共約6.9萬元，以成交價共約3,000萬元計算，租金回報率約2.8厘。

另方面，美聯旺舖張殷焌表示，西環山道6至16號業昌大廈地下一籃子舖位放售，業主意向價約6,800萬元，以物業建築面積共約5,795方呎計，平均每方呎約11,734元。