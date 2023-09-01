產經

映築屆現樓 短期推18伙

映築的會所採日式禪風作為設計主題。 映築的會所採日式禪風作為設計主題。
映築的會所採日式禪風作為設計主題。
恒地與市建局合作的長沙灣映築已屆現樓，部署短期內推售18伙由市建局持有的單位，戶型涵蓋一房至三房，實用面積323至769方呎。資料顯示，該盤設337伙，當中位於5樓及6樓的19伙由市建局持有，預留予「樓換樓計劃」，其中一伙為6樓A室，於去年2月以逾834.9萬元售出，呎價10,857元。
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