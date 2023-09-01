8月新盤甩單飆兩倍 星凱•堤岸26宗佔半

樓市吹淡風，據本報統計，8月一手市場累錄至少50宗終止交易或交易未有進展個案，不僅較7月約16宗急增逾兩倍，更是今年最多，涉及成交金額約5.3億元。而當中有40宗屬今年初或之前已簽訂正式買賣合約的終止交易。