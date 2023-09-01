8月新盤甩單飆兩倍 星凱•堤岸26宗佔半
樓市吹淡風，據本報統計，8月一手市場累錄至少50宗終止交易或交易未有進展個案，不僅較7月約16宗急增逾兩倍，更是今年最多，涉及成交金額約5.3億元。而當中有40宗屬今年初或之前已簽訂正式買賣合約的終止交易。
以樓盤計，中洲置業旗下、於近月入伙的沙田星凱‧堤岸涉及26宗最多，佔整體約52%，相關單位的成交金額共逾2.66億元，該批買家大部分於2021年底採用建築期付款計劃入市，估計是正式上會前「跳船」。
而恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，昨亦連錄5宗同類個案，成交價348.57萬至722.07萬元，當中涉額最高為C座17樓8室兩房戶，實用面積458方呎，曾於去年10月售出，當時呎價約15,766元。
事實上，剛過去的8月錄得約1,200宗新盤成交，當中有10宗交易於簽訂臨時買賣合約後再未有進展，而長實集團(01113)旗下油塘親海駅兩期項目共佔7宗。
全城戒備強颱風下，昨日新盤維持零星交投。恒地的鰂魚涌THE HOLBORN連沽兩伙，共涉逾1,909萬元。包括A座11樓A1室兩房單位，成交價1,195.11萬元，呎價約26,440元。資料顯示，該盤8月累售36伙，單月套現逾2.37億元。
睿峰兩房呎售2.9萬破頂
鼎珮集團的長沙灣睿峰以逾1,529萬元賣出東翼30樓E室兩房戶，呎價約29,592元為項目新高。龍湖集團(00960)的啟德尚‧珒溋1座38樓K室三房戶，透過招標以2,750萬元賣出，呎價約32,583元，為項目高座最後一伙標準戶。該盤現時待售單位均屬低座單位及高層特色戶。
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