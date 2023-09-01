傳統豪宅爆蝕讓潮

浪琴園售1950萬7年最平 天鑄傳貶23% 面對今次大跌市，傳統豪宅區都爆蝕讓潮。大潭老牌屋苑浪琴園兩房戶近日以1,950萬元轉售，為該盤近7年新低價，單位約5年帳面大幅貶值約510萬元。何文田天鑄大單位市傳僅以約2,600萬元沽，較7年前購入價帳面再低約23%。

美聯方富義表示，上述為浪琴園1座高層B室，實用面積約1,077方呎，望海景，連車位獲用家承接，呎價約18,106元，呎價亦創同類型單位近7年新低。原業主於2018年6月以約2,460萬元購入，帳面蝕讓約20.7%。

啟德上月8刁 幾全見紅 資料顯示，屋苑對上一宗同類質素單位在今年3月錄得成交，當時做價約2,380萬元，約5個月樓價下挫約430萬元，折讓約18%。

何文田近日都錄大額蝕讓買賣。市場消息透露，天鑄1座中高層單位，實用面積約1,154方呎，三房雙套房設計，市傳成交呎價約22,530元。單位於2016年購入，帳面跌價逾770萬元。另外，同區ONE HOMANTIN第5座低層單位市傳售1,250萬元，約7年帳面蝕逾40萬元。

至於供應重災區之一的啟德，全區8月僅錄約8宗二手買賣，當中7宗屬蝕售。其中，嘉峯匯2B座中層單位，實用面積約330方呎，成交價約652.8萬元，呎價約19,782元，較2019年底購入價帳面貶值約17.6%。

將軍澳日出康城二手屋苑情況相若，LP6上月錄至少10宗二手轉讓，當中七成要蝕。包括2座中層A室，成交價1,350萬元，呎價約15,571元，約5年帳面貶值約14%。同區GRAND MARINI的2B座中高層單位，成交價800萬元，約3年帳蝕逾40萬元。

高樂天台戶兩年冧19% 此外，各區低價成交續湧現。中原趙俊傑稱，西營盤高樂花園3座連天台戶，以700萬元沽出，呎價約20,958元，較兩年前同類型單位回落約19%。該行王勤學表示，元朗金龍樓1座中層E室，減價至400萬元易手，做價創約6年半新低，呎價約8,811元。

藍籌屋苑做價低企， 中原張光耀指，鰂魚涌太古城華山閣低層戶僅售805萬元，呎價約13,575元。該行指，天水圍嘉山湖莊8月平均實用呎價僅約8,947元，創項目2017年4月後新低。

各區二手樓蝕讓離場個案