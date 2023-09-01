簡訊一覽
●香港航天科技(01725)修訂澳洲麥格理銀行認購其可換股票據之協議，包括本金額由8億元降至7億元，換股的最高股數由1.2億股減至6,175萬股。該企又稱，發行票據的初始所得款項6.86億元將用作抵押品，以擔保其履行贖回義務，因此不會即時受惠於所得款項。
●華興資本(01911)上半年收入按年下跌6.69%至5.63億元（人民幣‧下同），市況疲弱令投行收入按年減少51.34%，續錄虧損1.5億元，不派中期息，股份繼續停牌。公司承認主席包凡配合內地有關機關調查對開展業務構成較大壓力。
●翰森製藥(03692)今年上半年收入按年升1.73%至45.11億元（人民幣‧下同），純利按年跌0.7%至12.88億元，惟創新藥收入約27.86億元，按年增長20.1%，其佔總收入比例由去年同期的52.3%升至61.8%，中期息按年加41.4%至每股7港仙。
●心動公司(02400)今年上半年收入按年增長9.97%至17.53億元（人民幣‧下同），錄純利9,019.4萬元及經調整純利1.12億元，按年均虧轉盈。
●台灣歌手周杰倫母親葉惠美控股的巨星傳奇(06683)公布，今年上半年收入按年增長21.09%至1.51億元（人民幣‧下同），純利卻按年倒退10.23%至1,302.7萬元，不派中期息。期內，新零售分部收入按年下跌3.61%至8,869.2萬元，其中「魔胴」咖啡的銷售額按年下跌25.63%至5,280萬元；IP（知識產權）創造及營運分部收入按年升90%至6,269.6萬元，增量並非完全因為周杰倫。
●渣打集團(02888)宣布，賀方德已決定退任集團財務總監及執行董事，Diego De Giorgi接替，他將由今日正式加入公司出任候任財務總監，待取得監管批准後，將於明年首季獲委任為財務總監，並擔任執行董事。
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