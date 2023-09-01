絲絲講場：Burger King「照騙」遭集體訴訟

食物「照騙」事件常有發生，例如某大連鎖快餐店廣告嘅食物，通常都靚過真實喺現場買到個樣。最新有Burger King（漢堡王）喺美國被提出集體訴訟，話佢個招牌漢堡包Whopper，真包比餐牌見到個樣細35%，肉嘅分量少一半以上。絲絲真係驚嘆原告嘅計算能力強大，可以從幅相去計到咁準確嘅誤差數字。

餐牌相與實物不符 Burger King發言人早前已經指出，無規定送到顧客手上嘅漢堡包要同餐牌張相一模一樣。咁暫時辯方Burger King似乎小勝一仗，因為地方法院法官駁回原告指餐廳嘅電視同網上廣告誤導顧客嘅指控。至於餐牌有無誤導，法官話「應該由陪審員嚟話畀我哋知一般人合理嘅想法」。即係單官司仲未完。

其實，狀告連鎖餐廳嘅事件近期喺美國接連發生，例如有間叫Taco Bell嘅餐廳，就被人告話佢賣嘅薄餅同墨西哥卷，餡料質量只係廣告嘅一半。

另外，香港人熟悉嘅麥當勞同Wendy's，上半年都畀人集體入稟，話真實食物比推廣物料所見嘅細15%。

其實餐廳食物「照騙」唔係新鮮事，如果讀者有番咁上下資歷，可能會記得1990年代有套荷里活電影叫《怒火風暴》，主角揸住支槍走入快餐連鎖店，指控漢堡包貨不對辦，當時啲觀眾都覺得大快人心。

香港一來無集體訴訟，二來做事唔會好似套戲咁偏激，三來講真有咗商品說明條例之後，照片同真實貨不對辦嘅情況真係少咗，真係要感謝香港係法治社會。

余絲韻