Lego利潤跌19% 玩具市佔增

全球最大玩具商樂高（Lego）公布中期業績，出現近20年最嚴重的利潤倒退。截至6月底止半年，樂高經營溢利下跌19%至64億丹麥克朗，為至少2004年以來的最大跌幅。不過，樂高上半年面對消費市場的收入按年增長3%，若與整個玩具市場萎縮7%比較，可見樂高搶奪了孩之寶和美泰等競爭對手的市場份額。

樂高今年首6個月的全球收入有274億丹麥克朗（約313.34億港元），上升1.5%，比2021年及2022年的27%及17%顯著放緩，同時將今年銷售增長預測由「高個位數」調整至「個位數」。

擬開店150間 內地佔逾半 行政總裁克里斯蒂安森解釋經營溢利下跌，主因興建新廠房及招聘軟件工程師等所致。他又指，雖然上半年對玩具業來說充滿挑戰，但樂高從競爭對手搶佔市場份額，上半年他們亦無調高樂高套裝售價，也不打算這樣做，原因是運費和原材料成本已經正常化。

業績不佳並無影響樂高擴張的步伐，事關該企準備全力衝擊中國市場，計劃年內總共於全球各地開設約150家，其中超過一半在中國。該企認為未來5至10年內中產階層數量將會翻倍，有購買能力的民眾數量仍然龐大，現時樂高在內地市場的代表性不足，所以會繼續加大投資和建設，內地門店總數將在今年底增至逾500家，亦料短期能夠在內地市場找到增長亮點。

此外，該企今年會將產品組合增至約750款，約48%是全新產品，另目前於越南和美國興建兩家新廠，並將擴建現有的4家廠房。樂高同時計劃，增加對可持續發展技術的投資，取代部分以化石燃料製成的塑膠用料。