澳洲樓供求失衡 分析料今年漲價4.4%

澳洲央行多次暫停加息，加上供求失衡，令當地樓價升勢重現，港人到當地升學移民可能要多準備彈藥！外媒在8月中至尾向14位分析師進行調查，預測當地今年樓價將升4.4%，較6月時同一個調查預計全年無升跌顯著轉勢，又預計明年平均樓價將再漲5%，較上次調查高0.5個百分點。

下周二央行或再凍息 按地區劃分，主要大城市悉尼在本次調查中，被預計樓價今、明兩年分別會升6.9%和5%；其他洲份區的首府如墨爾本、布里斯班、阿德萊德、珀斯今、明兩年預計樓價升幅將介乎3至6%不等。

事實上，今年初同一個調查曾經預計，澳洲平均樓價會由疫情3年以來累升25%，轉為今年從高位回落16%。然而，樓價今年以來只回落9%，部分原因是澳洲央行加息力度不足以嚇退需求，去年至今年5月累計加息4厘，目前站在4.1厘。

而由於澳洲通脹已回落3個月，最新為4.9%，令下周二澳洲央行的議息會議有機會再度暫停加息。

萊坊澳洲住宅研究主管切謝爾斯基表示，澳洲春天樓銷售季節臨近，預計市場的住宅供應量會回升，令準買家的選擇會較多，然而他們大部分的融資能力都較一年前遜色，故她相信未來數月樓價升幅會較為溫和。

此外，西太平洋銀行指，目前澳洲可供出租住宅單位數目處於歷史低位，業主租金叫價近期以雙位數幅度增長，但不巧不少指標都指，租務供應緊張短期內難以解決，租金上升壓力亦隨之而來。

英7月樓市升幅放緩 港人另一移民熱門地英國，地產網站Zoopla最新數據指，7月樓價按年升幅降至0.1%，顯著低於6月的0.6%，平均樓價26.51萬英鎊，並預計今年房地產銷售按年下降21%，為2012年以來的最低水平。

英國地產代理Eastbounder分析員葉不落指，疲弱的主因是平均按揭還款金額按年增加23%，等於每月多還216英鎊，以及生活成本壓力上升，令買家需求下降，預期今年需要按揭貸款的房地產銷售量將下降28%左右，但這無礙港人在英國入市買樓，原因是港樓預期跌幅較大，迫使不少移英人士套港樓買英樓，以減低資產貶值的壓力。