Salesforce上調業績預測

次財季收入增11% 列帳純利飆17倍 就在恒生科技指數昨日把8月全月跌幅拉闊至8.14%，大型美國科技股繼續高歌猛進，道指藍籌股、雲計算解決方案供應商Salesforce對經濟及軟件產業生意前景相當審慎之際，上調截至明年1月底止本財政年度的業績指引，勝市場預期，刺激股價周四早段漲最多6.39%，市值漲133.92億美元（約1,044.61億港元）。

Salesforce面向客戶，主打商業管理軟件，如透過分析客戶幫助一家公司提高銷售，其股份代號「CRM」正是「客戶關係管理」的意思。

雲計算客戶開支更審慎 其實營運總監米勒姆也在分析員會議上不無「戴頭盔」意味地說，客戶上財季繼續押後大型數碼轉型計劃。同場的投資者關係總監斯潘塞補充，客戶決定花錢升級軟件時「金睛火眼」，拍板所需的時間變得更長，直言「貧血似的」經濟增長仍影響公司收入，新推出的人工智能（AI）產品不會對本財年生意額有顯著推動作用，遙距附和微軟早前所預告，雲計算正面對客戶節約開支，人工智能相關收入距離使盈利脫胎換骨還需要時間。

不過，分析師稱，Salesforce上財季業績足以向看淡的人「潑冷水」。截至7月底止第二財政季度，該公司收入按年增長11.43%至86.03億美元，整體毛利率按年擴闊2.99個百分點至75.43%，經營開支反而按年下跌7.14%至50.14億美元，可見成本管控奏效，列帳基準純利按年大增17.63倍至12.67億美元，撇除股份薪酬等項目後的非公認會計準則（non-GAAP）純利亦按年增長75.96%至20.94億美元（約163.33億港元）。

行政總裁貝尼奧夫表示，公司「正引領客戶進入新的AI紀元」，基於上半財年的表現，決定將本財年的收入指引提高到介乎347億至348億美元，以中間值計即增長10.83%，經營現金流增長指引提高到介乎22至23%，經營溢利率指引升至約30%，non-GAAP每股純利指引則維持在8.04至8.06美元。

人類生活的數碼化程度加深，對網絡安全的需求自然愈來愈大，CrowdStrike亦再調高明年1月底止本財年業績指引，新的收入展望為30.3億至30.42億美元，以中間值計增長35.49%，non-GAAP純利展望為6.8億至6.89億美元，以中間值計增長85.96%。

英偉達晶片出口管制擴 另邊廂，英偉達（Nvidia）監管文件披露，已接獲美國政府通知，其最頂尖的AI晶片「H100」及「A100」之出口管制範圍擴大，延伸至中港以外的客戶和地區，「包括中東一些國家」，預計對業績不會有即時的重大影響（該企於7月底止財季來自美國、內地、台灣以外的收入約為13.9%）。英偉達的AI伺服器合作夥伴雲達科技的總經理楊麒令則相信，英偉達應該在明年解決尖端AI晶片供應緊張的問題。

Salesforce年內股價表現