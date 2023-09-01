復星指現金流壓力已解決
有「上海和黃」之稱的復星系負債問題擾攘多時，與內房一樣都是市場關注重點。復星國際(00656)董事長郭廣昌昨稱，集團的現金流壓力已經得到很好的解決，業務亦正處於觸底反彈時期，又指內地於過去3年經歷地產行業等不同風險，整體經濟需時復甦，強調公司未來會特別注重利潤和現金流。
他又提及，中央經已明確支持股市，相信未來會再推支持政策，而今次亦是中國經濟正在經歷最困難的時期，但最黑暗的時候也意味觸底反彈正在慢慢到來，但「病來如山倒，病去如抽絲」，市場信心恢復仍需要時間。美國方面，他則指加息周期基本上見頂，因當地目前的經濟環境不能夠支持利息持續高企。
少賺40% 負債率降
首席財務官龔平則表示，復星會持續退出非核心資產，抵禦市場波動風險，並優化債務結構和債務工具。對於海外不同的利率環境，集團會採取不同策略，包括推動旗下子公司證券化，又會鼓勵子公司進一步推動國際化和多元化發展，以分散風險。
復星早前公布今年上半年總收入970.64億元（人民幣‧下同），按年增加10.86%；純利13.59億元，按年倒退40.42%，不派中期息。6月底總債務佔總資本比率為51.8%，按半年跌1.2個百分點；現金及銀行結餘及定期存款為1,146.8億元，半年增加141.2億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：