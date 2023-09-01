復星指現金流壓力已解決

他又提及，中央經已明確支持股市，相信未來會再推支持政策，而今次亦是中國經濟正在經歷最困難的時期，但最黑暗的時候也意味觸底反彈正在慢慢到來，但「病來如山倒，病去如抽絲」，市場信心恢復仍需要時間。美國方面，他則指加息周期基本上見頂，因當地目前的經濟環境不能夠支持利息持續高企。