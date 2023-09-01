蒙牛維持全年業績指引 股價漲5%

他續指，之所以對經營利潤率有信心，主因預期原奶價格按年下降，生產成本減少，加上產品結構改善，相信常態板塊毛利率保持平穩。蒙牛股價昨收升5.6%，為最大升幅藍籌。

對於市場原奶供應出現過剩情況，張平指，去年已預計會出現此情況，故公司已提早做準備，上半年亦不需就此作出減值撥備；而未來原奶價格，則仍受供需關係影響。以目前數據顯示，第三季開始業務並未再出現放緩，加上步入銷售旺季，雖料第四季仍錄得輕微放緩，但整體下半年情況會較上半年好。

高端產品特侖蘇將加價 公司總裁及執行董事盧敏放表示，現時消費者是看產品價值而非價格，旗下高端產品特侖蘇銷售增長快，同時透露特侖蘇會漲價。公司高級副總裁高飛補充指，消費者的消費行為雖受經濟放慢影響，但不影響整個行業增長，內地中產人口龐大，足以支持高端產品的銷售。

摩根士丹利發表報告指，蒙牛上半年的經營表現大致跟預期相若，經營利潤升近30%亦優於預期，並指佔收入逾80%的液態奶業務穩定復甦，上半年銷售增近半成，其中高端及純牛奶品牌銷售更跑贏同業，惟奶粉業務銷售下跌，維持給予蒙牛「增持」評級，目標價43元不變。