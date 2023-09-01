中信股份首6月盈利320億 派息削一成

手續費佣金收入增22% 上半年集團收入總計為3,339.86億元，按年上升2.81%，其中淨利息收入按年下跌1.44%至757.17億元，淨手續費及佣金收入按年增長22.06%至344.99億元。

至於各項目業務分部表現，當中佔比最大的綜合金融服務，上半年股東應佔利潤275.29億元，按年上升7.93%，先進智造賺4.26億元，按年升24.56%，新消費賺4.81億元，按年上升24.61%，新型城鎮化賺30.42億元，按年升2.32%，惟先進材料盈利按年倒退24.72%，賺57.89億元。

消費金融累貸870億 集團指，期內管理體系完成搭建並開始發揮實效，摸清風險底數，提升風險應對和處置能力，而金融子公司不良資產規模、不良率與關注資產佔比均實現改善。旗下消費金融持續打造普惠消費信貸服務能力，服務客戶突破千萬，累計發放貸款870億元，為促消費擴內需蓄能加力。

集團又指，積極推動子公司分拆上市，推動中信金屬成功登陸A股市場，協同成效將持續放大，又指金融子公司聯合融資規模已達9,795億元，對公交叉銷售產品規模369億元，按年增長24%。