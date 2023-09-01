人行：繼續加強民企金融資源投放

在貸款方面，實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，引導金融機構加強對接走訪，推進金融產品和服務創新，持續加大對民企的信貸投放；債券方面，推動民企債券融資支持工具擴容增量，擴大民企債券融資規模，亦鼓勵和引導機構投資者配置民企債券。

昨日隨即傳來多間商業銀行由今日起再度下調存款掛牌利率的消息，是繼6月初之後進一步下降存息。官媒報道指，相比6月的減幅，是次存款利率下調幅度普遍更大，並主要針對定期存款和大額存單，各國有大行、股份制銀行和地方性銀行料同日執行新安排，其中定期存款掛牌利率一年期下調10點子、兩年期下調20點子，分別降至1.58厘及1.85厘；3年期、5年期各下調25點子，將低至2.2厘及2.25厘。