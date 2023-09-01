人行：繼續加強民企金融資源投放
為疏通民企融資渠道，內地金融管理部門周三聯合全國工商業聯合會，召開金融支持民營企業發展工作推進會。人民銀行行長潘功勝指，要持續加大金融資源要素投入，並進一步加大對科技創新、綠色低碳等重點領域民營企業的信貸投放，繼續落實好房地產「金融16條」，也要暢通民企在股、債、貸3種融資渠道。
在貸款方面，實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，引導金融機構加強對接走訪，推進金融產品和服務創新，持續加大對民企的信貸投放；債券方面，推動民企債券融資支持工具擴容增量，擴大民企債券融資規模，亦鼓勵和引導機構投資者配置民企債券。
商銀傳今日再減存款利率
昨日隨即傳來多間商業銀行由今日起再度下調存款掛牌利率的消息，是繼6月初之後進一步下降存息。官媒報道指，相比6月的減幅，是次存款利率下調幅度普遍更大，並主要針對定期存款和大額存單，各國有大行、股份制銀行和地方性銀行料同日執行新安排，其中定期存款掛牌利率一年期下調10點子、兩年期下調20點子，分別降至1.58厘及1.85厘；3年期、5年期各下調25點子，將低至2.2厘及2.25厘。
為維護月底流動性平穩，人行昨在公開市場開展2,090億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，中標利率維持於1.8厘，昨有610億元逆回購到期，單日淨投放1,480億元。
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