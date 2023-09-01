碧桂園再遭降信用評級 恐未完

恒大財富無法兌付產品 恒大旗下恒大金融財富管理（深圳）公告，因流動性緊張，8月無法兌付投資產品，後續兌付安排另行公布，只能對投資者致歉。據報恒大主席許家印身處廣州，卻不可隨便見外人。

另邊廂，內地繼續拯救樓市。繼廣州、深圳之後，昨日二線城市廈門、中山及武漢相繼宣布，即日起實施首套房貸款「認房不認貸」政策。居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款買過樓，銀行業金融機構均按首套住房準備執行信貸優惠政策。

業內人士相信，各地政府都希望向市場釋放積極信號，並預計各地政策將加快推進，尤其是北京和上海調控政策也有望迎來優化。

投資銀行高盛預計，內地未來幾個月將採取貨幣、財政和住房寬鬆措施，縱然放寬力度和方式可能會溫和且零散。其中預計9月和第四季度會減存款準備金率，又料第四季會減公開市場利率10點子。而且如果有需要，中國人民銀行還可能通過中期借貸便利（MLF）、再貸款和抵押補充貸款（PSL）向銀行體系注入更多長期流動性。