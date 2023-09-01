碧桂園再遭降信用評級 恐未完
內房企業今年上半年多以巨蝕收場，國際評級機構穆迪更於8月接二連三下調碧桂園(02007)企業家族評級，最新已降級至「Ca」，同時高級無擔保債券評級亦從「Caa2」下調至「C」，評級展望仍為負面，主要是反映碧桂園流動性緊張、違約風險升溫，以及公司債券持有人的回收前景可能暗淡。
同樣受各界注視的中國恒大(03333)昨指，主要附屬恒大地產旗下涉及3,000萬元（人民幣‧下同）以上未決訴訟案件數量共計1,931宗，總額累計約4,377.43億元，比6月底宗數及金額均上升。
恒大財富無法兌付產品
恒大旗下恒大金融財富管理（深圳）公告，因流動性緊張，8月無法兌付投資產品，後續兌付安排另行公布，只能對投資者致歉。據報恒大主席許家印身處廣州，卻不可隨便見外人。
另邊廂，內地繼續拯救樓市。繼廣州、深圳之後，昨日二線城市廈門、中山及武漢相繼宣布，即日起實施首套房貸款「認房不認貸」政策。居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款買過樓，銀行業金融機構均按首套住房準備執行信貸優惠政策。
業內人士相信，各地政府都希望向市場釋放積極信號，並預計各地政策將加快推進，尤其是北京和上海調控政策也有望迎來優化。
投資銀行高盛預計，內地未來幾個月將採取貨幣、財政和住房寬鬆措施，縱然放寬力度和方式可能會溫和且零散。其中預計9月和第四季度會減存款準備金率，又料第四季會減公開市場利率10點子。而且如果有需要，中國人民銀行還可能通過中期借貸便利（MLF）、再貸款和抵押補充貸款（PSL）向銀行體系注入更多長期流動性。
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