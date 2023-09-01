世茂多蝕23% 拖數千三億

世茂在業績報告指，考慮到宏觀經濟、行業及融資環境等多種不利因素的綜合影響，今年上半年預期信貸虧損而再次作出進一步撥備約3.24億元，延續2019年度業績以來的指定撥備動作。

值得留意是，今次業績出爐後，世茂特意披露於2020年及2021年期間為部分聯營及合營企業進行的財務資助，方式主要是抵押擔保，擔保總額約208.23億元，而借出貸款的信託機構包括近日全城熱議的非銀行金融機構中融信託。

距離資不抵債僅662億 雖然世茂強調上述信託安排已進行獨立調查及內部監控審閱，且所得款項最終回撥集團，用於開發建設物業項目及日常經營，概無資金流出或挪用任何資金至個人帳戶情況，但至今仍有逾30億元貸款結餘尚未結清，集團正與信託機構就債務清償磋商，加上目前世茂自身也負債纍纍，明顯深陷泥菩薩過江──自身難保的困局。

違約壞消息堆積如山，對近年總負債保持在5,000億元之上的世茂而言已非新鮮事，只見問題愈趨嚴峻。今年6月底為止，集團未如期償還的借貸共計1,197億元，比去年6月的390億元及去年底的872億元更上一層樓，將截止日期拉長至財務報表批准日即8月底為止，更狂飆至1,342億元。淨負債率亦由去年6月的219%及去年底的302.2%，再升至今年6月底止的372.5%。反觀集團受限制現金、現金及現金等價物卻繼續「縮水」，密密賣產亦令總資產價值加速跌至近兩年半低位，與總負債之間差距更不斷縮窄，尚餘662多億元就可能陷入資不抵債的紅線。

世茂董事表示，已制訂一系列計劃和措施來緩解流動性壓力並改善財務狀況，但若集團無法持續經營，潛在調整的影響尚未反映在今次財務報表中；又解釋上半年業績虧損增加，主因出售附屬及合營企業的其他收益下降所致，惟撇除非經常性或非現金項目的稅後影響，核心業務虧損仍按年增逾三成至73.25億元，上半年錄經營虧損17.87億元，更由盈轉虧，故中期業績續不派息。

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