美7月通脹指標符預期 本月勢凍息

美國聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支（PCE）價格指數昨日出爐，7月份按年升3.3%，撇除食品及能源後的核心PCE按年升4.2%，即使比6月份分別高0.3個百分點及0.1個百分點，跟聯儲局渴望的政策目標仍有一些距離，卻也未有超出市場預期。數據出爐後，芝商所的FedWatch工具顯示，交易員押注聯儲局本月21日（本港時間）舉行議息會議後按兵不動的機會率達88.5%，11月2日凍息的機會率也比上周略高，達55.6%。

不過，市場確有理由預期美國銀根趨緊會維持更長時間，事關7月份個人消費開支按月上升0.8%，漲幅高於市場預期及6月份，撇除通脹影響後也按月升0.6%，同樣見到增速加快。上周新申領失業救濟人數降至22.8萬人，少過市場預期，前周止持續申領人數則升至172.5萬人，稍超預期。

美匯向好 道指曾升179 美匯指數曾升0.58%，高見103.708，原因除了經濟數據對辦，還有歐元曾跌0.75%，低見1.0841美元，兌港元低見8.5721。歐元區8月份消費物價指數（CPI）按年升5.3%，跟7月份相同，高過市場預期，惟核心CPI未有超過市場預期，按年升幅降至5.3%。

至於美股3大指數周四早段向好，道指曾升179點，高見35,070點；標指曾升16點，高見4,528點；以科技股為主的納指曾升82點，高見14,102點。

DG削盈測 早段瀉18% 雖說美國消費保持韌性，理應受惠高通脹的折扣零售店Dollar General（DG）早段曾暴瀉18.5%，原因是該企公布7月底止財政季度業績的同時，大幅下調明年1月底止本財政年度多項業績指引，其中淨收入增長劈到1.3至3.3%；同店銷售增長降到負1至1%；攤薄後每股盈利指引改為7.1至8.3美元，即倒退22至34%，遠差過之前所說不會跌超過8%。

DG一邊表示要加速去庫存，一邊表示要加碼投資去改善顧客到店體驗，市場相信與來自同業Dollar Tree和零售巨頭沃爾瑪的競爭加劇有關。

另外，金寶湯早段曾升4.88%後轉跌。該企於7月底止財年收入增長9.28%至93.57億美元，整體毛利率輕微上升0.49個百分點至31.17%，列帳純利增長13.34%至8.58億元，經調整每股純利增長5.26%至3美元。現估計本財年內生收入持平至增長2%，經調整每股純利介乎3.09至3.15美元。