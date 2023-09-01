金發局籲取消股票印花稅

陳柏楠

港股持續弱勢，近期愈來愈多聲音要求下調印花稅，甚至短期暫停徵收。作為港府金融智庫的香港金融發展局亦在研究報告中直言，現在是時候考慮根據不斷變化的金融市場和環球眾多交易所的實際操作，以審視目前的印花稅稅率，建議港府可考慮與國際慣例接軌，不再對股票交易徵收印花稅，這將有助於提升香港作為國際集資中心的競爭力。

報告中又建議探索創業板與其他市場之間的協同效應、設立針對專業投資者的市場以推動市場創新、促進新興投資產品及另類資產類別發展、針對非傳統或新興資產類別制訂促進投資者教育及理財教育的策略架構。主席李律仁認為，香港不應只跟隨市場發展，反而應成為領導者，直言一個地方的金融實力並非由模仿他人策略的能力定義，而是由創新及開拓能力來塑造。

券商界：港困境前所未見 事實上，本港金融業正值多事之秋。證券商協會永遠名譽會長陳柏楠認為，香港現時面對的困境前所未見，無論是新冠疫情後復甦緩慢或地緣政治緊張局勢加劇，均令香港作為國際金融中心的地位有危機，惟未見作為國際金融中心重要基石有動搖，商機仍然存在。

他指出，香港經歷過多次金融危機，市場具韌性。然而，現時內地面對許多問題，包括內房企業債務、醫療監管等，相信2003年沙士後開放個人遊後經濟大幅反彈的情景難以複製。另外，市場憂慮香港由國際金融中心降級成為「特區」，加上中美角力下，香港角色被動，在眾多不明朗因素下，資金選擇傾向停泊在安全地方，例如新加坡，坦言香港人才、資金在過去數年流出。

永久離港申索積金季增8% 值得留意的是，積金局公布，今年第二季以不同理由（例如退休）提取強積金的申索總數5.76萬宗，較對上一季增加6.46%，其中以「永久離開香港」為理由提早提取強積金的申索數目為7,300宗，按年減少1,300宗或15.11%，但按季增加600宗或8.95%，反映人才流失問題仍未解決。