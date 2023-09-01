恒指全月瀉1696點 半年最傷 僅8藍籌升

8月份內地製造業採購經理指數（PMI）表現「勝預期」對港股刺激不大，恒生指數於8月最後一個交易日先升後跌，挫100點，全月埋單計，大市累失1,696點或8.45%，結束兩個月升勢之餘，更創今年2月以來最大跌幅，80隻藍籌只有8隻錄升幅。

逾10內企准推生成式AI 恒指昨日高開97點，隨後內地公布PMI數據，升幅一度擴大至184點，高見18,667點，惟升勢不保，最多跌170點，收市仍挫0.54%，報18,382點。國企指數收報6,332點，跌0.37%；科技指數下滑0.37%，收報4,179點。

MSCI指數調整昨收市後生效，大市成交按日增26.2%至1,366.69億元，創一個月高位。「北水」連續9日買入港股，昨淨買入28.3億元，累計流入356.82億元。

天文台已預告今日會改發8號風球，按聯交所現行惡劣天氣安排，若8號風球早上9時仍生效，早市將暫停，若中午12時仍未「落波」，將會全日停市。恒生指數公司公布，若今日停市，指數調整將推遲一個交易日，延至下周一收市後實施，而指數調整結果將會相應地延至周二生效。假設部分時間開市，則如期進行指數調整。

新創建收購後擬維持上市 金銀業貿易場亦宣布，如8號烈風或暴風信號於上午8時前仍然懸掛，港金公開喊價市場將於上午停市。如在正午12時後仍然懸掛，港金公開喊價市場全日停市。港金公開喊價市場將視乎早上天氣的最新狀況，再公布會否開市。至於金銀業貿易場電子交易平台則不受影響，維持正常服務。

港股持續疲軟