金管：7月港元貸存比率跌至87％

金管局昨公布，7月貸款與墊款總額下跌1%，由年初截至7月底計下跌1.5%。其中，在港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在7月分別下跌1.1%及0.6%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由6月底的88.7%，下跌至7月底的87.8%。

認可機構的存款總額在同月升1.2%，其中港元存款降0.2%，外幣存款則上升2.7%。年初至7月底累計，存款總額及港元存款分別升1.4%及1.5%。香港人民幣存款在7月升0.1%，於7月底為9,079億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月為10,221億元人民幣，而6月為10,892億元人民幣。

新批按揭額縮18% 此外，金管局同日公布，7月新申請按揭貸款宗數按月減少2%，至8,086宗，新批按揭貸款額按月減少18.2%，至281億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少23.6%，至59億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少24%，至134億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則減少2.6%，至89億元。7月新取用按揭貸款額按月亦減7.7%，至263億元。

7月底未償還按揭貸款總額按月增0.6%，至18,515億元，而按揭貸款拖欠比率維持於0.07%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，受市場氣氛、經濟未完全復甦以及加息因素影響，樓市交投淡靜，使7月按揭數字全線下跌，踏入第三季，樓市交投仍然疲弱，雖然近月有大型新盤銷售理想，但大部分買家選擇「建期」付款方法上會，有關數字未能即時反映，料按揭數字將按季回落。