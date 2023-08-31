化解債彈無捷徑 內銀內房須苦拚

內地房地產企業陸續公布業績，受銷售呆滯、資金回籠情況不理想，債務到期迫在眉睫，違約風險大增，資金鏈斷裂等問題困擾，不論是民營抑或國資、大型或中小型，房企的業績基本上不是盈利大幅倒退就是虧大本，不堪入目。同一時間，內銀亦要為這些年貸款政策向房地產傾斜而付出代價，貸款需求疲弱、淨息差受壓、呆壞帳風險增等。要化解內房的巨型債彈並沒有捷徑，短期內銀與內房板塊的不穩定因素都揮之不去，內地整體經濟景氣在接下來的末季與年關並不易過！

過去多年，內地房地產發展亂象頻生，發展商乘低息環境以高槓桿操作，炒賣土地，資金規模不斷滾大，投資伸延至其他行業，被喻為「大得不能倒」。地方政府樂於坐享土地資源價格飆升，單靠土地收入已「豬籠入水」，故未有盡責地檢視地產業發展，也讓地方財政長期依賴土地收入單一來源，更沒有多大動力發展地方產業。致使如今房地產一冧，地方政府財政變得空虛，入不敷支的問題嚴重，須中央政府「泵水」打救。

至於內銀，做單一房企大客的貸款生意，無論是貸款規模抑或利息收入，都比數以萬計的小微企業貸款好做，自然就將貸款政策向房地產業傾斜，忽視貸款風險側重單一行業的問題。結果近兩年中央展開內房調控，才迫令內銀控制房地產貸款規模，但積壓下來的風險，還是隨着內房違約潮出現而大爆發。最近公布業績的內銀股，盈利低增長甚至近乎零增長，淨利息收益率受壓，都是普遍現象。畢竟內房業爆煲，拖累百業景氣，加上防疫期間的清零政策，以及這幾年的監管風險，又嚴重衝擊民營經濟，昔日最賺錢的內銀行業，面對貸款需求疲弱、淨利息收益率收縮、企業違約率上升，經營情況也愈見艱難。

雖然目前要判斷這場內房債務危機會否火燒金融業形成系統性風險，甚至演變成美國雷曼事件翻版，言之尚早，惟一日經濟增長仍然受壓，內銀的資本回報率難回穩，估值（市帳率）壓力也難消。

事實上，內銀減少向房地產放貸，並配合穩增長政策，增加參與基建及地方政府投資項目的融資，理論上違約風險會比民企低，但這些項目的回報率卻並不明朗。此外，內地需求疲弱，消費信貸仍有待刺激，零售銀行業務壓力非輕。若中央激活資本市場的舉措奏效，尚有望帶挈銀行的非利息收入上升以補缺口；惟若政策效應只是曇花一現，則內銀的盈利前景和估值表現，難令人安心。

銀行作為百業之母處境如是，折射出內地經濟前景仍然嚴峻。需求不振、房地產價格下滑、物價低迷，經濟增長持續放緩，未完全擺脫通縮的陰影。不過，樂觀去想，若非經歷此劫，內地經濟難以走出依賴房地產失序發展的不良增長模式，未來政府得積極引導資金流往實體經濟，發展房地產以外的其他核心產業，始能有效提升整體競爭力，讓經濟重納穩健的增長軌道，並應對外部挑戰。