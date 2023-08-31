專家點評：企業盈利增 提升日股吸引力

大部分日本上市公司已公布最新財年（日本財政年度由4月1日開始）第一財季度業績，日本東證指數（TOPIX）成分股第一財季營業額按年增長7.2%，營運利潤及淨利潤分別按年上升12%及45.9%。企業達到全年業績指引進展良好，整體已達全年淨利潤指引的31.8%。

雖然市場已預期日圓在最新財年第一季期間大幅貶值，會對企業盈利有正面影響，但因為內需或外貿型企業的業績在達成全年指引進度，以及盈利比預期好的比率都較高，反映日本企業整體業績即使撇除匯率波動因素亦很強勁。

料公司陸續上調業績指引 日本股市可能已提早反映第一財季良好業績。對外匯敏感度較高的企業，其股價受盈利好過預期的影響較小，而外匯敏感度較低的企業，其股價表現受惠盈利優於預期的影響則較大，反映市場或提前預期匯率帶來的盈利增長影響，因此，業績因素不太可能推動股市進一步向上。

雖然日企在第一財季已達成全年淨利潤目標三成以上，但第一財季只有7.4%的企業上調全年業績指引。日本股市或將暫時維持區間波動。出口企業因日圓疲軟而小幅調整兌每美元的假設匯率，最新的平均假設匯率為每美元兌131.7日圓，但對比目前匯率仍相對保守。因此，預計日企將多次上調上半年業績指引，或支持現時市場對日本股市的信心。

加強回饋股東政策利股價 第一財季業績期間宣布的股票回購規模為1.1萬億日圓，使財政年度至今的回購總額達到5萬億日圓，規模與上一個財年破紀錄的增速相若。日股市帳率落後歐美市場，今年4月東京證券交易所要求市帳率低於一倍的企業必須提出改善策略，目前明確響應東證交易所要求的上市公司數量仍很少，預計從現在到年底會有更多公司宣布加強股東回報的政策。自7月以來，宣布股票回購的日企股價表現普遍較好，參考歷史趨勢，宣布股票回購日企股價跑贏的情況或會持續。

參考歷史同期，日本股市對第一財季業績的反應通常很直接，公司上調指引、業績好於預期，以及超額完成全年業績目標比率等因素都會推動股市上漲。留意到第一財季完成全年盈利目標比率較高的企業往往在上半年跑贏大市，而對外匯敏感度較低但能更好達到全年盈利目標的企業亦會較受市場歡迎，而在下半年錄得較高利潤方面進展良好的企業，從8月份已開始跑贏大市。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪