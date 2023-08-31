輪商精選：港交所睇升吼18367
香港交易所(00388)股價周二突破300元收市，昨日繼續上升，早段曾高見319.8元，突破3周高位，及後升幅收窄，收市報309元，升0.52%。
內地證券交易印花稅於周一起實施減半徵收，香港將成立小組研究如何增加股票市場流動性，市場料港將跟隨降低股票印花稅。此外，早前中證監副主席李超出席活動時表示，未來將繼續推動中港兩地資本市場合作，並將推動更多產品納入互聯互通。
看淡考慮17273
觀察個股認股證資金流向，港交所好倉於日前獲資金留意，上周五及本周一共錄得約170萬元流入，而淡倉於近期獲資金持續吸納，上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約1,330萬元。
投資者如看好，可留意港交所認購證18367，行使價326.2元，12月20日到期，實際槓桿8.8倍。相反，如看淡可留意港交所認沽證17273，行使價290元，12月15日到期，實際槓桿8.9倍。
©版權所有2023年，高盛（亞洲）有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。認股證及牛熊證乃無抵押結構性產品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：