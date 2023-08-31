宏觀剖析：能源轉型助核電重新崛起

隨着各國政府宣布支持核電投資，這很可能導致過去幾十年以來一直停滯不前的核電行業重新崛起。除了中國提出於未來15年內建造至少150座新核反應堆，英國政府亦致力探索「小型模組化反應爐」。由此可見，核電及相關行業和企業的前景或愈趨明亮。

各地對核能發電的支持日益增加，在未來10年內將會建造數百座新反應堆。美國、印度、英國、日本，以及中國在內的環球前5大經濟體，早已公布並承諾大幅度增加核電容量。儘管德國早前全面淘汰核電，但其對核能的反對態度已經有所軟化。

世界核能協會反應堆資料庫數據，有58座新反應堆正在建設中、103座計劃建造及325座擬建造的反應堆。截至今年7月，這個數字等同正在建設65,899兆瓦電力（MWe）的設施，是自2015年以來核能行業所見的最高水平。

擴機組容量實現零碳排 目前，全球共有439座核反應堆正在營運，預計2022年的容量為413吉瓦（GW），約佔全球發電量的10%。如要實現國際能源機構（IEA）的零碳排放情景，核能業的容量需要在2050年或之前增加近一倍。由於各國政府面對着必須明確表態的壓力，以及如何履行脫碳承諾，因此核能計劃被很多國家重新納入能源議題亦正常不過。當然，近期的能源安全憂慮是重燃核電投資意願的另一推動因素。

具體而言，為實現全面的零碳排放，IEA預測，到2050年，核電機組的容量必須達到812吉瓦。在此情景下，未來30年每年平均新增容量需達到約25吉瓦。與此相比，過去10年每年平均淨新增容量僅為6吉瓦。

根據IEA的零碳排放情景，核電投資需要增加至目前水平的3倍。在2016至2020年期間，環球核電每年平均投資額為350億美元。為實現零碳排放，投資額需要在2020年代後期每年升至1,000億美元，並每年保持在800億美元以上。

以往政府間氣候變化專門委員會、聯合國歐洲經濟委員會、國際原子能總署有關核發電及投資的文獻可見，核能是排放量最低的能源之一。核電每千瓦時（KWh）的二氧化碳當量排放僅為10至15克，可與風能和太陽能相比，而且明顯優於煤炭及天然氣。核電亦是僅次於水力發電的第二大低碳能源，發電力超過風能及太陽能的總和。

在過去50年，估計核電已累計減少700億噸二氧化碳排放。與此相比，2022年中國的全年二氧化碳排放總量達到121億噸二氧化碳。

核能安全問題續成隱憂 出乎意料地，核能是最安全的能源生產方式之一。若分析每單位發電的死亡率，核電是第二安全的發電來源。核電造成的平均死亡率遠低於煤炭、石油、天然氣和風力發電。

在廢棄物方面，由於核燃料具高能量密度，因此只需要很少的原料就可產生大量電力，所產生的核廢料量亦較低。值得留意的是，核能監管機構要求營運商為管理核廢料的成本作出撥備，因此這些成本也被內部計算為工廠的營運成本。

目前，尚有許多影響核能發揮其潛力的障礙，如前期資本成本及安全問題隱憂。同樣，核電重新崛起的先決條件是有建設性和穩定的政府政策和支持，這有賴於良好的公眾認知。

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