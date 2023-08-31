內地投資者1.15億掃西營盤舖

港島區連錄街舖成交。西營盤皇后大道西476至482號地下一批舖位，以約1.15億元登記易手，據悉新買家為內地投資者。

黃竹坑酒店11億放售 上述舖位為永興樓地下B、C、D及E號舖，原業主為大鴻輝興業，於2002年以2,400萬元買入，該舖現升值約3.8倍。另外，同區伊利近街單號地下連閣樓，市傳以約2,800萬元易手。

此外，中原（工商舖）周浩然指，紅磡蕪湖街177至191A號地下C舖連一樓全層複式交吉舖位，總面積約一萬方呎，意向價約1.2億元，該舖同時以月租約30萬元放租。

市場有不少全幢物業放盤，世邦魏理仕獲委託以遞交意向書形式，出售黃竹坑道64號的Ovolo Southside酒店，提供162間客房。為項目首次公開出售，意向價11億元，截收意向日期為9月29日。

高力亦承接管人委託代理招標出售天后電氣道68號金輪天地全幢，截標日期為10月31日。項目樓高25層，總建築面積約51,971方呎。