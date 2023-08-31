新盤概況：VICTORIA COAST千三呎起
新盤列隊上陣，周內至少4個項目宣布正籌備下月開售，當中兩盤昨同日公布命名。華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，每戶單位面積均逾1,300方呎，部署9月初上載樓書。
提供118伙 傾向標售
該集團銷售總監封海倫表示，該盤已屆現樓，傾向全盤採以招標形式發售，定價參考附近南區的一手住宅。所有單位均享海景，住宅與車位比例超過一比一，並將會開放現樓單位供準買家預約參觀。
該集團銷售總經理陳慕蘭指，項目耗費6億元翻新外貌及室內配置，設現代酒店式會所，設施包括游泳池及健身室等。集團銷售經理吳錫麟稱，樓盤提供118伙，戶型涉及兩房及三房，實用面積由1,356至1,367方呎。資料顯示，項目前身為域多利花園收租項目，早於1988年入伙，並於2020年底起作全幢翻新。
薈鳴最快下周上載樓書
宏安地產(01243)的黃大仙鳴鳳街重建項目命名為薈鳴，亦有望下月開售。該公司執行董事程德韻表示，該盤樓高23層，提供230個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房及兩房戶，特色戶佔當中20伙。最快下周上載樓書，定價會參考市場新盤及同系列在售樓盤。
她指出，同區飛鳳街項目及觀塘定業街項目計劃明年推出市場，而西半山MOUNT POKFULAM則籌備第四季開放予準買家預約參觀。該公司營業及市務部高級經理陳永盟指，薈鳴距離港鐵黃大仙站僅約4分鐘步程。該公司營業及市務部助理總經理黃文浩稱，樓盤周邊社區配套完善，有雙鳳街街市及商場。
天璽四房6028萬成交
一手交投疏落，惟不乏大額成交。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽昨以6,028萬元售出皇鑽璽78樓B室，為實用面積1,118方呎四房戶，呎價約53,918元。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，3期項目均已進入交樓程序，8月累沽12伙，包括最新以5,000萬元售出維港滙II的1座7樓A室，為實用面積1,536方呎四房戶，呎價約32,552元。
此外，鷹君(00041)的大埔白石角朗濤，招標賣出第3座2樓B室三房戶，實用面積1,350方呎，成交價2,612.3萬元，呎價約19,350元。
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