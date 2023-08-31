新盤概況：VICTORIA COAST千三呎起

新盤列隊上陣，周內至少4個項目宣布正籌備下月開售，當中兩盤昨同日公布命名。華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，每戶單位面積均逾1,300方呎，部署9月初上載樓書。

提供118伙 傾向標售 該集團銷售總監封海倫表示，該盤已屆現樓，傾向全盤採以招標形式發售，定價參考附近南區的一手住宅。所有單位均享海景，住宅與車位比例超過一比一，並將會開放現樓單位供準買家預約參觀。

該集團銷售總經理陳慕蘭指，項目耗費6億元翻新外貌及室內配置，設現代酒店式會所，設施包括游泳池及健身室等。集團銷售經理吳錫麟稱，樓盤提供118伙，戶型涉及兩房及三房，實用面積由1,356至1,367方呎。資料顯示，項目前身為域多利花園收租項目，早於1988年入伙，並於2020年底起作全幢翻新。

她指出，同區飛鳳街項目及觀塘定業街項目計劃明年推出市場，而西半山MOUNT POKFULAM則籌備第四季開放予準買家預約參觀。該公司營業及市務部高級經理陳永盟指，薈鳴距離港鐵黃大仙站僅約4分鐘步程。該公司營業及市務部助理總經理黃文浩稱，樓盤周邊社區配套完善，有雙鳳街街市及商場。